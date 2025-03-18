Пільговий проїзд: у яких видах транспорту пенсіонери зможуть безплатно їздити у квітні

Українці, що досягли 60-річного віку, мають пільгу, яка дозволяє безплатно користуватися громадським транспортом. Однак йдеться не про всі його види.

У якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно

Нюанси та умови цієї пільги передбачені постановою Кабінету Міністрів від 17 травня 1993 року під назвою "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", передає 24 Канал з посиланням на документ.

Читайте також До уваги пенсіонерів: пенсія у квітні зросте не у всіх

Так право безплатного проїзду поширюється на такі види транспорту:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси;

приміських електричках (незалежно від місця реєстрації).

Зверніть увагу! Водночас правила перевезення та список пільгових категорій пасажирів у маршрутних таксі визначаються місцевими органами влади.

Як пенсіонерам отримати право на безоплатний проїзд

У кожному транспорті повинно знаходитися оголошення з інформацією про пільги. Також подібні рішення місцевих рад публікуються на офіційних сайтах.

Для того, аби скористатися цими пільгами, слід показати пенсійне посвідчення. За відсутності цього документа проїзд доведеться оплачувати на загальних умовах.

Важливо! Якщо в транспорті встановлено автоматизовану систему обліку пасажирів, то пенсіонери повинні мати спеціальний електронний квиток, який видається безплатно.