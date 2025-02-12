Чи надає сіре посвідчення право на безоплатний проїзд

В Україні родичі загиблого військовослужбовця можуть отримати різні пільги та знижки. Однак для цього українцям слід продемонструвати певний документ.

Чи надає сіре посвідчення пільгу на безоплатний проїзд

Зокрема сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій., передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню" у Facebook.

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Так цей документ надає чималу кількість пільг:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);

50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога.

Зверніть увагу! Водночас пільга на безплатний проїзд за такими умовами не передбачається. Однак її отримують ті особи, що мають чорне посвідчення.