Чи надає сіре посвідчення пільгу на безоплатний проїзд

Зокрема сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій., передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню" у Facebook.

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Так цей документ надає чималу кількість пільг:

  • безоплатні ліки за рецептами лікарів;
  • безоплатне першочергове протезування зубів;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);
  • 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
  • 50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
  • позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
  • отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
  • вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
  • щорічна разова грошова допомога.

Зверніть увагу! Водночас пільга на безплатний проїзд за такими умовами не передбачається. Однак її отримують ті особи, що мають чорне посвідчення.