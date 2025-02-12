Чи надає сіре посвідчення пільгу на безоплатний проїзд

Зокрема сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій., передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню" у Facebook.

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Так цей документ надає чималу кількість пільг:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);

50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога.

Зверніть увагу! Водночас пільга на безплатний проїзд за такими умовами не передбачається. Однак її отримують ті особи, що мають чорне посвідчення.