Предоставляет ли серое удостоверение льготу на бесплатный проезд

В частности серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий., передает 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню" в Facebook.

Смотрите также Серое и черное удостоверение: в чем разница между документами и какие льготы они предоставляют

Так этот документ предоставляет немалое количество льгот:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь.

Обратите внимание! В то же время льгота на бесплатный проезд по таким условиям не предусматривается. Однако ее получают те лица, имеющие черное удостоверение.