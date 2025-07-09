Чи повинні українські пенсіонери оплачувати проїзд у транспорті

Держава забезпечує українських пенсіонерів рядом пільг, що спрощує їм життя та дозволяє заощаджувати. Вони зокрема охоплюють й сферу транспорту.

Чи мають право пенсіонери на безплатний проїзд

Тому люди, що досягли пенсійного віку, можуть безплатно переміщатися на міському пасажирському транспорті загального користування чи приміських маршрутах, повідомляє 24 канал з посиланням на постанову "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Однак право на безплатний проїзд надається за наявності пенсійного посвідчення. Водночас як зазначається у постанові, в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі.

Зверніть увагу! Попри право на безоплатний проїзд, пенсіонери мають придбати квиток у метрополітені.

Чи можуть пенсіонери не платити за проїзд у маршрутках? Право на пільговий проїзд у маршрутках ухвалюються місцевими органами влади в Україні. Детальна інформація щодо правил має бути розміщена на офіційних сайтах міських рад або в транспортних засобах.

Що робити, якщо водій відмовив пенсіонеру у безплатному проїзді

Якщо ж водій відмовить у безплатному проїзді особі пенсійного віку, що продемонструвала посвідчення, то людина має право направити усну чи письмову скаргу територіальному органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) або органу місцевого самоврядування.

Важливо! Скарга обов'язково повинна містити номер маршруту та реквізити перевізника.