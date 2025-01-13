Хто може безплатно їздити у метро у 2025 році

13 січня 2025, 13:27
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Автор: Валерія Моргун

Метро є доступним та зручним транспортом для багатьох українців. Зокрема деякі особи можуть безплатно їздити у цьому виді транспорту.

Хто їздитиме безплатно у метрополітені у 2025 році

Йдеться про пільгові категорії громадян, повідомляє 24 канал з посиланням на офіційний сайт метрополітену.

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Безплатно користуватись метро можуть такі українці:

  1. учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");
  2. учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право згідно з законами України;
  3. громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина"):
  4. особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та їх супроводжуючі (за наявності відповідного документа).

Важливо! Також до пільговиків постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, тобто ліквідатори другої категорії, особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів та постраждалих та діти, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.

Хто з ветеранів може безплатно їздити у метро у 2025 році

Безоплатний проїзд також передбачається для ветеранів різних служб, наприклад:

  1. Ветеранів внутрішніх справ.
  2. Ветеранів Національної поліції.
  3. Осіб, які служили у збройних силах.
  4. Працівників державної пожежної служби.
  5. Колишніх службовців цивільного захисту.
  6. Працівників податкової міліції у відставці.
  7. Колишніх співробітників Бюро економічної безпеки.
  8. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
  9. Працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Зверніть увагу! До того ж подібні пільги мають військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, батьки загиблих бійців чи зниклих безвісти військовослужбовців.