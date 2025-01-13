Хто їздитиме безплатно у метрополітені у 2025 році
Йдеться про пільгові категорії громадян, повідомляє 24 канал з посиланням на офіційний сайт метрополітену.
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Безплатно користуватись метро можуть такі українці:
- учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");
- учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право згідно з законами України;
- громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина"):
- особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та їх супроводжуючі (за наявності відповідного документа).
Важливо! Також до пільговиків постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, тобто ліквідатори другої категорії, особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів та постраждалих та діти, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
Хто з ветеранів може безплатно їздити у метро у 2025 році
Безоплатний проїзд також передбачається для ветеранів різних служб, наприклад:
- Ветеранів внутрішніх справ.
- Ветеранів Національної поліції.
- Осіб, які служили у збройних силах.
- Працівників державної пожежної служби.
- Колишніх службовців цивільного захисту.
- Працівників податкової міліції у відставці.
- Колишніх співробітників Бюро економічної безпеки.
- Працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
- Працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Зверніть увагу! До того ж подібні пільги мають військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, батьки загиблих бійців чи зниклих безвісти військовослужбовців.