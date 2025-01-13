Кто будет ездить бесплатно в метрополитене в 2025 году
Речь идет о льготных категориях граждан, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт метрополитена.
Читайте также В Киеве граждане могут ездить на такси бесплатно: кому доступна услуга
Бесплатно пользоваться метро могут такие украинцы:
- участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина");
- участники Второй мировой войны и другие лица, которым предоставлено такое право согласно законам Украины;
- граждане, которые пострадали во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина"):
- лица с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (при наличии соответствующего документа).
Важно! Также к льготникам пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы, то есть ликвидаторы второй категории, лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и пострадавших и дети, которые стали инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС.
Кто из ветеранов может бесплатно ездить в метро в 2025 году
Бесплатный проезд также предусматривается для ветеранов различных служб, например:
- Ветеранов внутренних дел.
- Ветеранов Национальной полиции.
- Лиц, которые служили в вооруженных силах.
- Работников государственной пожарной службы.
- Бывших служащих гражданской защиты.
- Работников налоговой милиции в отставке.
- Бывших сотрудников Бюро экономической безопасности.
- Работников Государственной уголовно-исполнительной службы.
- Работников Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Обратите внимание! К тому же подобные льготы имеют военные с инвалидностью, полученной вследствие службы, родители погибших бойцов или пропавших без вести военнослужащих.