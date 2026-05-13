Тривожний сигнал для Макрона: безробіття у Франції встановило новий антирекорд

У Франції рівень безробіття неочікувано зріс до найвищого показника за останні п’ять років. Одна з найбільших економік Європи переживає складні часи, а війна в Ірані лише загострює проблеми.

Як зріс рівень безробіття у Франції?

За даними національного статистичного агентства Insee, рівень безробіття у Франції у першому кварталі 2026 року підскочив до 8,1%, повідомляє Bloomberg.

Ще наприкінці минулого року економісти, опитані виданням, прогнозували зниження безробіття до 7,8%.

Та вже у квітні 2026-го статистика показала, що французька економіка не зросла у першому кварталі. А опитування Банку Франції засвідчило, що війна в Ірані вже почала порушувати економічну активність і посилювати інфляційний тиск.

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало підтвердив, що ситуація в економіці країни погіршується.

Показники безробіття демонструють незначне зростання, що відображає уповільнення економіки,

– зазначив банкір.

За результатами опитування центрального банку серед 8 500 керівників компаній, у квітні темпи зростання промисловості та будівництва сповільнилися, а вже у травні ці сектори можуть перейти до скорочення.

У сфері послуг компанії повідомили про сповільнення у квітні та очікування спаду у травні.

До того ж в усіх секторах зросла частка фірм, які підвищують ціни.

А 13% промислових підприємств повідомили про труднощі з постачанням.

Головний економіст Банку Франції Ксав’є Дебрен зауважив, що стійкість французької економіки починає проходити справжнє випробування.

Від початку цього року ми говорили, що економіка Франції демонструє надзвичайну стійкість. Тепер ми бачимо перші ознаки шоку,

– пояснив Дебрен.

Зауважте! Додаткові дані, оприлюднені у середу, також показують різке скорочення кількості новостворених компаній у Франції у квітні цього року. Найслабші показники – у сферах бізнес-послуг та транспорту.

Чому рівень безробіття – поганий сигнал для Макрона?

Міністр бюджету Франції Давід Ам'єль також прокоментував в ефірі France 2 рекордний рівень безробіття за 5 років. Він заявив, що ці показники є сигналом для уряду "продовжувати роботу над цим пріоритетним завданням".

Річ у тім, що погіршення ситуації на ринку праці може зіпсувати економічний спадок президента Франції Еммануеля Макрона. Адже за час перебування його при владі рівень безробіття в країні стабільно знижувався протягом останнього десятиліття.

Його уряди пояснювали це результатами непопулярних реформ ринку праці та податкових послаблень для бізнесу, які Макрон просував після приходу до влади у 2017 році.

І хоча Макрон не зможе більше балотуватися на посаду президента наступного року, опитування показують, що можливі кандидати, які підтримують його економічний курс, відстають від суперників. А ті вже обіцяють скасувати значну частину його реформ.

Однак очільник Банку Франції наголосив, що слід пам'ятати про "довгостроковий прогрес французької економіки". Де Гало нагадав, що під час попереднього економічного спаду після 2012 року рівень безробіття сягнув взагалі понад 12%.

Зараз він перебуває близько 8%, що, очевидно, не є задовільною новиною, однак з 2010 року французька економіка створила понад 4 мільйони чистих робочих місць,

– підкреслив посадовець.

Важливо! Слід додати, що проблеми на ринку праці зростають не лише у Франції. У Великій Британії компанії теж почали скорочувати людей через тиск війни в Ірані на економіку країни, пише Bloomberg. А МВФ прогнозує, що протягом 2026 року рівень безробіття у Британії сягне 5,6%.

Де ще погіршується ситуація на ринку праці?

Інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу попередив, що війна в Ірані тягне за собою чималі ризики для світової економіки. Але якщо для Європи наслідки є посередніми, то для Азії – ситуація в рази гірша.

Однак і в Європі вже відчуваються проблеми на ринку праці, не лише у Франції та Британії. Наприклад, загальний рівень безробіття у Польщі склав 6,1%, що є найвищим показником із травня 2021 року. Попри незначне місячне зниження, річна динаміка свідчить про стабільне погіршення ситуації на ринку праці.