Навіть в IT: рівень безробіття набирає обертів в Україні

Ситуація на ринку праці в Україні є дуже не простою. Навіть в IT, ринок якого не залежить від фізичних активів. У яких областях ситуація з безробіттям найгірша, читайте у матеріалі.

Про це повідомив Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії.

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За його словами, близько третини українців зараз не мають роботи, а серед внутрішньо переміщених осіб ця частка майже вдвічі більша, тобто 60%.

Через це на ринку зараз домінують роботодавці — бажаючих працювати більше, ніж вакансій. Це стосується навіть ринку, який не залежить від фізичних активів та в якому найбільший відсоток компаній, що здійснили релокацію, – ІТ.

– додав експерт.

У яких областях ситуація найгірша

Як повідомляє НБУ, через війну рівень безробіття в Україні сягнув рекордних 35%. За даними Державного центру зайнятості станом на 1 серпня 2022 року, найгірша ситуація:

В Херсонській області – на одне вільне робоче місце претендувало 152 безробітних. Кількість безробітних у період з січня по липень становить 15,4 тисячі осіб.

В Миколаївській області – на одне вільне робоче місце претендувало 39 безробітних. Кількість безробітних – 29 тисяч 597 осіб.

В Донецькій області – в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 36 безробітних. Кількість безробітних сягнула 21,1 тисячі осіб.

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Яка ситуація на Заході України

На заході ситуація з безробіттям відносно спокійна.

Тернопільська область – в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних;

Рівненська область – на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних;

Львівська область – на одне вільне робоче місце претендувало 3 безробітних;

Закарпатська область – на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних;

Нагадуємо, що все активніше українці повертаються у великі міста, тож варто очікувати на те, що оренда нерухомості прогнозовано може зрости.

За словами президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта, оренда житла може підвищитись в таких містах, як Києві та Одеса, а от у західних регіонах навпаки стабілізується;

За даними dom.ria, найдорожче винаймати житло на сьогодні в Ужгороді (24 444 гривні) та Львові (20 370 гривні). Найдешевше житло можна винайняти у Рівному – всього за 8 718 гривні.

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