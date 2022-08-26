Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону.

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Якщо ми говоримо про збільшення, то планується кілька підвищень соціальних гарантій до кінця року. Йдеться і про пенсії, і про соціальні допомоги, які виплачуються малозабезпеченим, іншим категоріям, особам з інвалідністю – тим які потребують державної підтримки.

– розповіла вона.

Підтримка пенсіонерів 2022

Нагадала Оксана Жолнович й про старт програми підтримки пенсіонерів. Через війну її розширюють.

Відтак виплати отримають:

особи від 70 років – це 300 гривень до пенсії;

особи від 75 років, тобто ті, хто минулого року вже отримав такі виплати, – отримають їх вже в проіндексованому вигляді;

Важливо, що з 1 жовтня пенсії для українців старше 70 років, які мають повний страховий стаж, зросте до 3 тисяч гривень. Таким чином вони будуть отримувати цю пенсію незалежно від їх доходу.

Чи підвищуватимуть усі соціальні допомоги

За словами міністерки, це відбудеться вже в грудні 2022 року, коли планується підвищення прожиткового мінімуму на 3,5%.

До слова, індексація лише не торкнеться виплат, які належать внутрішньо переміщеним особам. Для них передбачені чітко фіксовані суми – це 2 тисячі гривень на особу і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю.

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