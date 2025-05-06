Боротьба з безробіттям: в Україні розробляють стратегію зайнятості населення

Фахівці розпочали розробку стратегії зайнятості населення, аби відновити ринок праці. Планують, що документ буде готовий восени 2025 року.

Чому вирішили створити стратегію зайнятості

Нині ринок праці України переживає серйозні виклики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Дивіться також В Україні скоротився рівень безробіття: чи триватиме ця тенденція далі

Виокремлюють такі проблеми:

Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%.

За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тисяч людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.

Головні завдання майбутньої стратегії зайнятості

Стратегія буде спрямована на:

Створення нових робочих місць: підтримка підприємств, залучення інвестицій, розвиток соціального бізнесу.

підтримка підприємств, залучення інвестицій, розвиток соціального бізнесу. Професійну переорієнтацію: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку.

можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку. Забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.

гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю. Реформу системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань Уряду. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту,

– говорить заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Зауважте! Проєкт стратегії зайнятості України виконають коштом Уряду Німеччини за підтримки GIZ.