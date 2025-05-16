Найвищий рівень за 12 років: в Естонії проблеми з безробіттям

У Естонії зафіксували понад 64 тисячі безробітних на початку 2025 року. Відомо, що найбільше зросла кількість безробітних серед тих, хто не може знайти роботу понад рік. Водночас деякі експерти запевняють, що такі масштаби безробіття в країні переоцінені.

Скільки в Естонії безробітних

Відповідно до даних Статистичного управління країни, у першому кварталі 2025 року кількість безробітних в Естонії сягнула 64,2 тисячі осіб, що є найвищим показником з 2013 року, передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Таким чином, рівень безробіття зріс до 8,6%. Це на 0,8 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Найвищий рівень безробіття зберігається в регіоні Іда-Вірумаа – 12,7%, хоча саме там показник дещо зменшився. Серед чоловіків безробіття становить 9%, серед жінок – 8,2%,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Найбільше зросло безробіття для тих, хто довго залишається без роботи у понад один рік. Їхня кількість сягає 16 тисяч, що на 3 200 тисячі більше, ніж торік. Водночас тих, хто без роботи менш як пів року, – 38 100 осіб.

Де найбільше скоротилося зайнятих осіб

Відомо, що їхня кількість за рік скоротилася на 11 700 осіб. Рекордсменами є Південна та Західна Естонії, а також столиця – Таллінн.

Відомо, що зменшилося працівників у промисловості, будівництві, сільському та лісовому господарстві. Натомість у сфері послуг зросло – майже 74% усіх зайнятих.

Водночас як розповів головний економіст Bigbank Рауля Еаметса, масштаби безробіття переоцінені за офіційною статистикою.

Він додає, що за даними Каси з безробіття, зареєстрованих безробітних у середньому на 5 тисяч менше, аніж торік.

Старша економістка Swedbank Ліїс Елмік зауважує, що цьогоріч відбувається зростання кількості робочих місяць у сфері охорони здоров'я, освіти та туризму.

Однак місць поменшало у сферах промисловості й торгівлі робочих місць. За прогнозами Swedbank, безробіття знижуватиметься завдяки зростанню експорту та зниженню відсоткових ставок.