Скільки в Естонії безробітних

Відповідно до даних Статистичного управління країни, у першому кварталі 2025 року кількість безробітних в Естонії сягнула 64,2 тисячі осіб, що є найвищим показником з 2013 року, передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Таким чином, рівень безробіття зріс до 8,6%. Це на 0,8 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Найвищий рівень безробіття зберігається в регіоні Іда-Вірумаа – 12,7%, хоча саме там показник дещо зменшився. Серед чоловіків безробіття становить 9%, серед жінок – 8,2%,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Найбільше зросло безробіття для тих, хто довго залишається без роботи у понад один рік. Їхня кількість сягає 16 тисяч, що на 3 200 тисячі більше, ніж торік. Водночас тих, хто без роботи менш як пів року, – 38 100 осіб.

Де найбільше скоротилося зайнятих осіб

Відомо, що їхня кількість за рік скоротилася на 11 700 осіб. Рекордсменами є Південна та Західна Естонії, а також столиця – Таллінн.

Відомо, що зменшилося працівників у промисловості, будівництві, сільському та лісовому господарстві. Натомість у сфері послуг зросло – майже 74% усіх зайнятих.

Водночас як розповів головний економіст Bigbank Рауля Еаметса, масштаби безробіття переоцінені за офіційною статистикою.

Він додає, що за даними Каси з безробіття, зареєстрованих безробітних у середньому на 5 тисяч менше, аніж торік.

Старша економістка Swedbank Ліїс Елмік зауважує, що цьогоріч відбувається зростання кількості робочих місяць у сфері охорони здоров'я, освіти та туризму.

Однак місць поменшало у сферах промисловості й торгівлі робочих місць. За прогнозами Swedbank, безробіття знижуватиметься завдяки зростанню експорту та зниженню відсоткових ставок.