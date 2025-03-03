Білий дім планує пом'якшити санкції проти Росії, аби покращити відносини з Москвою, – Reuters
- Білий дім готує план пом'якшення санкцій проти Росії, щоб покращити відносини з Москвою і нібито наблизити закінчення війни в Україні.
- Санкційні органи США готують пропозицію щодо скасування санкцій проти окремих організацій та фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.
- Вашингтон може вимагати певних умов в обмін на послаблення санкцій, але наразі невідомо, що саме.
У Вашингтоні наразі готують план можливого пом’якшення санкцій проти Росії, оскільки президент США Дональд Трамп хоче знову відновити відносини з Москвою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Таким чином американський президент нібито прагне наблизити закінчення війни в Україні.
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Який план розглядають у США
За даними джерел видання, Білий дім звернувся із проханням до Державного департаменту і Міністерства фінансів США, аби вони склали список санкцій проти Росії, які можна було б пом'якшити.
Очікують, що їх офіційні особи США обговорять з представниками Росії найближчими днями в рамках ширших переговорів адміністрації з Москвою щодо поліпшення дипломатичних і економічних відносин.
Санкційні органи зараз готують пропозицію щодо скасування санкцій проти окремих організацій та фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів,
– ідеться у матеріалі.
У Reuters припускають, що конкретне звернення Білого дому з цього приводу підкреслює готовність Трампа та його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.
Наразі достеменно невідомо, що саме Вашингтон може вимагати в обмін на послаблення санкцій.
Нагадаємо, нещодавно Росія та США провели спільні переговори у Саудівській Аравії. Після них одна з найбільших транснаціональних компаній Штатів отримала дзвінок від кремлівського урядовця щодо питання повернення в Росію західного бізнесу.