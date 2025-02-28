Схоже, американо-російські економічні відносини стали ключовим фактором для відновлення зв'язків між країнами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Росія запропонувала США економічні можливості закінчення війни

Днями сам Трамп навіть заявляв, що він веде "серйозні дискусії" з Путіним щодо "великих угод з економічного розвитку".

Очільник Кремля також поспішив додати, що не проти співпрацювати зі США у питанні видобутку корисних копалин з окупованих українських територій, а також стверджував, що американці можуть заробити "хороші" гроші на російському алюмінії.

Як зауважив один з американських бізнесменів, Кремль "запропонував США економічні можливості вирішення війни".

Щоправда, якщо західний бізнес повернеться до Росії, він зіткнеться із загостреною місцевою конкуренцією та невизначеним правовим середовищем у країні, зокрема, через розв'язану війну та санкції.

Найлегшим повернення до Росії може бути для компаній США

У виданні додають, що все ж небагато корпорацій намагаються виключити повернення до Росії. Також зауважується, що про це рано говорити, однак "цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості". Зокрема, "попередній інтерес" виявляється до ринку реклами та нерухомості.

Західні керівники та їхні радники щодо Росії сказали, що передчасно очікувати сплеску повернення відомих іноземних брендів. Багато хто витримав болісний і дорогий процес виходу, оскільки Москва запровадила ескалацію зборів, правил і тиску, щоб продати певним впливовим покупцям. У якийсь момент російські підприємства двох великих транснаціональних корпорацій Carlsberg і Danone намагалися піти, були конфісковані державою,

– пише FT.

Тим часом російські бізнесмени "отримують вигоду від здобичі, залишеної іноземними брендами".

Також у виданні передають слова західних учасників ринку, які спілкувалися з російськими офіційними особами. Вони заявляють, що компаніям, які "вийшли і показали середній палець", буде важче повернутися до Росії, ніж тим, які пішли тихо.

Найлегшим повернення може бути для американських компаній – саме через зусилля уряду Трампа зблизитися із Кремлем. Зауважується, що Путін вважає слабким місцем нового президента США торгівлю та гроші.