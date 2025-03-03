Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Таким образом, американский президент якобы стремится приблизить окончание войны в Украине.

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Какой план рассматривают в США

По данным источников издания, Белый дом обратился с просьбой в Государственный департамент и Министерство финансов США, чтобы они составили список санкций против России, которые можно было бы смягчить.

Ожидается, что их официальные лица США обсудят с представителями России в ближайшие дни в рамках более широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Санкционные органы сейчас готовят предложение об отмене санкций против отдельных организаций и физических лиц, включая некоторых российских олигархов,

– говорится в материале.

В Reuters предполагают, что конкретное обращение Белого дома на этот счет подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциального соглашения с Москвой.

В настоящее время неизвестно, что именно Вашингтон может требовать в обмен на ослабление санкций.

Напомним, что недавно Россия и США провели совместные переговоры в Саудовской Аравии. После них одна из крупнейших транснациональных компаний Штатов получила звонок от кремлевского чиновника по вопросу возвращения в Россию западного бизнеса.