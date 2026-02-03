Понад трильйон: як гривня перемогла валюту на депозитах українців

За 2025 рік українці суттєво збільшили вкладення в банках. Цікаво, що серед заощаджень переважає гривня, а не міжнародна валюта.

Скільки грошей українці тримають в банках?

Про те, як за рік змінилися суми заощаджень українців, пише Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

1 січня 2026 року депозити фізичних осіб у банках склали 1,6 трильйона гривень. Якщо порівнювати з тогорічним показником, станом на 1 січня 2025 року, заощадження були меншими на 225,5 мільярда гривень.

Зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає,

– каже Ольга Білай директорка-розпорядниця Фонду.



Як змінювався рівень заощаджень українців у банках / Інфографіка ФГВФО

Цікаво, що вкладення в національній валюті, тобто в гривнях, склали 66,3% від загальних. Простішими словами – це понад 1 трильйон гривень зі збільшенням за рік на 173,8 мільярда гривень.

Важливо! Такий показник демонструє впевненість людей у банківській системі та водночас є ознакою привабливих умов/ставок.

Щодо іноземної валюти, зафіксовано заощаджень на 33,7%. Це 544,4 мільярда гривень, що на 51,7 мільярда більше, ніж у 2025 році.

Чому збільшилась кількість вкладень від ФОПів?

Частка ФОП у структурі вкладників на 1 січня 2026 року становить лише 3,2% від усіх вкладників. У грошовому еквіваленті частка сягає 12,5%.

Щодо грошей, йдеться про 201,8 мільярда гривень, що більше на майже 33 мільярди порівняно з минулим роком.

Для ФОП це означає передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банківської системи,

– додала Ольга Білай.

Водночас збільшення вкладень від ФОПів підтверджує, що система гарантування вкладів працює і для населення, і для бізнесу, а також є надійною.

Що відомо про депозити у 2026 році та що буде з валютними вкладеннями?

На початку лютого депозитний сегмент повертатиметься до свого звичайного стану та рідних відсотків. Середня дохідність депозитів становить 13 – 14,5% річних.

Водночас відомо, що на ринку валюти долар почав послаблюватись. Щодо євро навпаки – курс максимально зміцнюється. Попри це НБУ вдається контролювати ситуацію та стримувати зростання вартості валюти в гривнях.