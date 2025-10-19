У 2026 році російські підприємці готуються до підвищення податків, адже російський уряд пояснює, що потрібно наповнювати військовий бюджет. Відповідно, ціни на товари та послуги невдовзі зростуть.

Що відбувається з російським бізнесом?

Невдовзі компанії в Росії можуть збільшити ціни на товари та послуги від 4 % до 9%, а найбільше – у роздрібній торгівлі, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Річ у тім, що відповідно до даних центробанку Росії, причина, чому більшість компаній планують підняти ціни, полягає у тому, щоб вижити в нових умовах.

Нагадуємо! Мінфін Росії вніс пакет змін до бюджету та податкового законодавства. Серед них є підвищення ПДВ до 22%, а також різке зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування (з 717 000 доларів до 120 000 доларів).

Наприклад, у вересні ділова активність російського бізнесу вже різко впала, адже війна стала головним "податком" для Росії.

Відтак, поки Росія витрачає трильйони на війну в Україні, російський бізнес опинився без можливостей для подальшого розвитку.

Підприємці змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво і звільняти працівників, а інвестиції "тікають" з країни,

– повідомляють в ЦПД.

Зазначається, що платою Росії за розпочату війну буде стагнація, дефіцит та поступове згортання цілих галузей.

Крім того, на 2025 – 2028 роки російський уряд схвалив проєкт федерального бюджету, де дефіцит складає понад 54 мільярди доларів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Що зараз переживає російська економіка?