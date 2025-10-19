Що дасть нове родовище Ірану?
Запаси родовища Pazan оцінюються у 10 трильйонів кубометрів футів, що близько 280 мільярдам кубометрам газу, передає 24 Канал з посиланням на іранське видання Shana.
Натомість запаси нафти оцінюються в показник 200 мільйонів барелів нафти. Очікується, що видобуток на родовищі розпочнеться протягом 40 місяців, розповів міністр нафти Мохсен Пакнеджад.
Для порівняння: нові 10 трильйонів кубічних футів газу з родовища Pazan – за умови коефіцієнта видобутку 70% – можуть дати близько 7 трильйонів кубічних футів, що еквівалентно 7 000 дням видобутку з однієї фази газового родовища Південний Парс. Тобто це приблизно 17 – 18 років видобутку з однієї фази Південний Парс – вражаюча цифра,
– наголосив він.
Натомість директор з розвідки Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Мохеддін Джафарі додав, що оприлюднив нові запаси газу можуть задовольнити потреби чотирьох провінцій у газі.
Крім того, Джафарі оцінив економічну цінність запасів газу родовища Pazan в понад 100 мільярдів доларів.
Нагадуємо, що торік "Газпром" підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією про постачання російського трубопровідного газу до Ірану
Вже у січні 2025 року стало відомо, що Росія та Іран обговорюють технічні питання, пов'язані з планами експорту російського газу в Іран, пише The Mosсow Times.
А навесні міністр енергетики Росії Сергій Цивільов заявив, що Росія може поставити Ірану 1,8 мільярда кубометрів природного газу у 2025 році, писав Reuters.
Яка ситуація в Росії в газові галузі?
Російський уряд сподівається, що експорт зрідженого природного газу зросте з 34,6 мільйона тонн у 2024 році до понад 58 мільйонів тонн у 2028 році. Втім такі обсяги неможливо забезпечити навіть завдяки заводу "Арктик ЗПГ 2".
В Росії також проблеми і з переробкою нафти, адже навіть за оптимістичними прогнозами зростання експорту нафтопродуктів із 122,5 мільйона тонн у 2024 до 134 мільйони у 2028 році можливе лише за умови доступу до західного обладнання. А воно заборонене до постачання з 2022 року.