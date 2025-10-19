Что даст новое месторождение Ирана?

Запасы месторождения Pazan оцениваются в 10 триллионов кубометров футов, что около 280 миллиардам кубометрам газа, передает 24 Канал со ссылкой на иранское издание Shana.

Зато запасы нефти оцениваются в показатель 200 миллионов баррелей нефти. Ожидается, что добыча на месторождении начнется в течение 40 месяцев, рассказал министр нефти Мохсен Пакнеджад.

Для сравнения: новые 10 триллионов кубических футов газа с месторождения Pazan – при условии коэффициента добычи 70% – могут дать около 7 триллионов кубических футов, что эквивалентно 7 000 дням добычи с одной фазы газового месторождения Южный Парс. То есть это примерно 17 – 18 лет добычи из одной фазы Южный Парс – впечатляющая цифра,

– подчеркнул он.

Зато директор по разведке Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохеддин Джафари добавил, что обнародованные новые запасы газа могут удовлетворить потребности четырех провинций в газе.

Кроме того, Джафари оценил экономическую ценность запасов газа месторождения Pazan в более 100 миллиардов долларов.

Напоминаем, что в прошлом году "Газпром" подписал меморандум с Национальной иранской газовой компанией о поставках российского трубопроводного газа в Иран

Уже в январе 2025 года стало известно, что Россия и Иран обсуждают технические вопросы, связанные с планами экспорта российского газа в Иран, пишет The Mosсow Times.

А весной министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что Россия может поставить Ирану 1,8 миллиарда кубометров природного газа в 2025 году, писал Reuters.

Какова ситуация в России в газовой отрасли?