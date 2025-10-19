Российский бизнес на грани из-за расходов на войну и повышения налогов
В 2026 году российские предприниматели готовятся к повышению налогов, ведь российское правительство объясняет, что нужно наполнять военный бюджет. Соответственно, цены на товары и услуги вскоре вырастут.
Что происходит с российским бизнесом?
Вскоре компании в России могут увеличить цены на товары и услуги от 4% до 9%, а больше всего – в розничной торговле, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Дело в том, что согласно данным центробанка России, причина, почему большинство компаний планируют поднять цены, заключается в том, чтобы выжить в новых условиях.
Напоминаем! Минфин России внес пакет изменений в бюджет и налоговое законодательство. Среди них есть повышение НДС до 22%, а также резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 000 долларов до 120 000 долларов).
- Например, в сентябре деловая активность российского бизнеса уже резко упала, ведь война стала главным "налогом" для России.
- Поэтому, пока Россия тратит триллионы на войну в Украине, российский бизнес оказался без возможностей для дальнейшего развития.
Предприниматели вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников, а инвестиции "убегают" из страны,
– сообщают в ЦПД.
Отмечается, что платой России за начатую войну будет стагнация, дефицит и постепенное сворачивание целых отраслей.
Кроме того, на 2025 – 2028 годы российское правительство одобрило проект федерального бюджета, где дефицит составляет более 54 миллиардов долларов, сообщает Служба внешней разведки.
Что сейчас переживает российская экономика?
Снижение в сентябре индекса PMI до 46,6 пункта, отражающий состояние промышленности и сферы услуг, показывает движение к стагнации экономики.
Например, в промышленности спад продолжается уже 4 месяц подряд, а сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года.