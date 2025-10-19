В 2026 году российские предприниматели готовятся к повышению налогов, ведь российское правительство объясняет, что нужно наполнять военный бюджет. Соответственно, цены на товары и услуги вскоре вырастут.

Что происходит с российским бизнесом?

Вскоре компании в России могут увеличить цены на товары и услуги от 4% до 9%, а больше всего – в розничной торговле, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Дело в том, что согласно данным центробанка России, причина, почему большинство компаний планируют поднять цены, заключается в том, чтобы выжить в новых условиях.

Напоминаем! Минфин России внес пакет изменений в бюджет и налоговое законодательство. Среди них есть повышение НДС до 22%, а также резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 000 долларов до 120 000 долларов).

Например, в сентябре деловая активность российского бизнеса уже резко упала, ведь война стала главным "налогом" для России.

Поэтому, пока Россия тратит триллионы на войну в Украине, российский бизнес оказался без возможностей для дальнейшего развития.

Предприниматели вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников, а инвестиции "убегают" из страны,

– сообщают в ЦПД.

Отмечается, что платой России за начатую войну будет стагнация, дефицит и постепенное сворачивание целых отраслей.

Кроме того, на 2025 – 2028 годы российское правительство одобрило проект федерального бюджета, где дефицит составляет более 54 миллиардов долларов, сообщает Служба внешней разведки.

Что сейчас переживает российская экономика?