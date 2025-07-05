Найбільша у світі інвесткомпанія BlackRock зупинила роботу над фондом відновлення України, – ЗМІ

Найбільша інвестиційна компанія США BlackRock призупинила створення фонду відновлення України. Це рішення аргументували невизначеністю щодо майбутнього країни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про скасування ініціативи BlackRock

За інформацією джерел видання, BlackRock планувала оголосити про створення фонду в Італії під час Конференції з відновлення України 10 – 11 липня. Участь у заході мають взяти прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент України Володимир Зеленський.

Ще торік віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд, який був одним із фінансистів, заявляв, що фонд перебуває на шляху до отримання щонайменше 500 мільйонів доларів від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі, а також банків розвитку та інших грантодавців. Очікувалося також до 2 мільярдів доларів інвестицій від приватних інвесторів.

Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України,

– йдеться у статті.

Наразі Франція працює над пропозицією про фонд, який міг би замінити скасовану ініціативу BlackRock. Однак джерела зазначають, що наразі невідомо наскільки ефективним буде новий план без підтримки США.