Одеса тиждень у темряві: що відбувається з електропостачанням у місті і коли людям чекати світла

Після останньої масованої атаки росіян по об'єктах енергетики мешканці Одеської області частково залишилися без світла на декілька днів. Досі для певної частини досі не встановлені точні графіки вимкнень через суттєві пошкодження, а тому світло подають не регулярно та всього на декілька годин. Також в місті досі не працює електротранспорт.

Станом на зараз найгірша ситуація залишається в одному із міст Одещини, де електропостачання зможуть повернути взагалі наступного тижня.

24 Канал зʼясував по скільки годин світла буде у одеситів, як відбувається відновлення електропостачання в регіоні та що мають на меті росіяни, атакуючи південні області України в зимовий період.

Як в Одесі та області відновлюються від останньої атаки росіяни по енергетиці?

Як пояснив заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко, передає 24 Канал, наразі ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною.

Втім уся критична інфраструктура міста на сьогодні вже заживлена: працюють котельні та відновлено централізоване водопостачання. Але, наприклад, електротранспорт досі не працює.

Місто забезпечене необхідними будівельними та паливно-мастильними матеріалами, медикаментами й іншими ресурсами. А школи та садочки працюють, учбовий процес не зупинявся жодного дня,

– пояснює Красиленко.

Наразі відомо, що в місті функціонують 428 пунктів незламності, а в магазинах є всі види продуктів. Крім того, місцевий бізнес організовує власні пункти незламності, де люди можуть підзарядити гаджети тощо.

За інформацією від влади міста, для підтримки підприємців планують запровадити механізм компенсацій – до 10 тисяч гривень на закупівлю генератора та паливно-мастильних матеріалів для його роботи.

А ті підприємства, які облаштовують пункти незламності, на період воєнного стану будуть звільнені від орендної плати за комунальне майно.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через атаку Росії на енергетичну інфраструктуру в Одеській області виникла надзвичайна ситуація державного рівня з масштабними перебоями електропостачання.

Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області,

– пояснив Кіпер.

Місцева влада висловила прохання до підприємців щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії.

Скільком споживачам вже відновили електропостачання:

За даними Одеської ОВА, за останні дні вдалося відновити електропостачання понад 580 тисячам осель Одещини. Крім того, заживлена вся критична інфраструктура.

Як додає голова Олег Кіпер, на вечір 17 грудня, усі населені пункти області вже з теплом і водопостачанням, а більша частина регіону – з електроенергією.

Втім близько 30 тисяч абонентів у 2 районах Одеси та області досі без світла.

В якому стані енергомережі Одещини після атаки і чи був блекаут?

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу розповів, що південні регіони України переважно живляться електроенергією від Південноукраїнської атомної станції, що в Миколаївській області.

Експерт додає, що скоріш за все були розбиті системи розподілу електричної енергії, трансформатори середньої напруги тощо.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Загалом остання атака ворога була спрямована на 4 підстанції "Укренерго" та 11 підстанцій Оператора системи розподілу (ОСР). Саме такий комплексний удар призвів до теперішніх наслідків. Але на 5 день після атаки більшість населення в Одесі та області вже заживили.

На тлі цієї ситуації в області була оголошена надзвичайна ситуація на державному рівні. Це означає, що буде створена спеціальна комісія, яка вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб допомогти населенню вийти з кризової ситуації.

Натомість енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом зауважив, що ситуація зі світлом в Одесі та по області є складною. Втім цю проблему попри всі складнощі можна розв'язати.

Рябцев прогнозує, що до кінця цього тижня в місті, найімовірніше, будуть повернені стабілізаційні графіки вимкнень світла для абсолютної більшості населення (наразі чіткого графіка постачання світла в місті немає – 24 Канал).

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Єдине виключення з цього – місто Арциз. Там енергопостачання буде відновлено не раніше, ніж наступного тижня.

Цікаво, що за словами Рябцева, називати ситуацію зі світлом в Одесі та області місцевим блекаутом – не коректно. Річ у тім, що блекаут – це стан, за якого неможливо відновити енергопостачання після збою в енергосистемі.

Натомість в Одесі та області ситуація попри все є контрольованою. Було застосовано превентивні вимкнення електричної енергії за командою диспетчера. І це не дозволило системі вийти з ладу в повному обсязі. Тобто це формує підстави для її відновлення,

– додає пан Геннадій.

Тобто, як пояснює експерт, ніяких незворотних наслідків для відновлення електропостачання від останньої атаки немає.

Скільки одесити можуть залишатися без світла?

Як пояснює Рябцев, наразі немає якогось середнього значення щодо того, скільки годин споживачі не отримуватимуть електропостачання. Наприклад, в деяких районах вже працюють стабілізаційні графіки вимкнень в 4 черги, а в інших – досі тривають аварійні та екстрені вимкнення.

Можна точно сказати, що зараз трішки більше, ніж 65% населення – це 2/3 споживачів Одеси та області – на графіках стабілізаційних відключень.

Решта населення – без електроенергії. Відомо, що лише підприємства критичної інфраструктури з енергією в цих районах,

– додає пан Геннадій.

Зверніть увагу! Геннадій Рябцев запевняє, що погодні умови, як-от мороз, додатково не вплинуть на ситуацію з електроенергією, адже в регіоні зазвичай тепла зима.

Омельченко зауважує, що в Одесі, відповідно до графіків, які діють в окремих місяцях, світла немає десь в середньому від 16 до 18 годин на добу. Однак досі тривають аварійні відключення, тому деякі жителі можуть бути без світла й більше.

Втім поки неможливо сказати точно, коли область та місто перейде остаточно на стабілізаційні відключення. Є проблеми, які не розголошують з питань безпеки. І оцінити, наскільки сильно вражений кожен трансформатор чи кожна підстанція, неможливо.

Припускаю, що проблеми можуть стосуватися ще і якогось обладнання на Південноукраїнській АЕС. Адже коли тривають обстріли, станція працює в екстремальному режимі. Втім це лише моя гіпотеза,

– каже пан Володимир.

Які об'єкти енергетики атакував ворог та з якою метою?

Росіяни атакували на Одещині об'єкти передачі і розподілу. Йдеться про підстанції, генеруючі компанії тощо. Але основна проблема полягає в тому, що Одещина є периферійним регіоном.

Це означає, що регіон з'єднаний з об'єднаною енергосистемою обмеженою кількістю ліній передач. Ця проблема існувала і до початку повномасштабної війни,

– додає експерт Рябцев.

Найгірше те, що цю проблему з постачанням електричної енергії в Одеську область так і не розв'язали, хоч були заяви про так звані "плавучі електростанції", які збиралися закуповувати в Туреччині. І через такі невиконані завдання криза лише поглиблюватиметься.

Загалом росіяни мають 2 основні завдання щодо енергосистеми України:

Перше – порушити цілісність об'єднаної енергосистеми, зокрема зробити це по Дніпру, адже таким чином легше перебити всі лінії мереж, які ведуть через річку.

Це створить проблеми для всього Дніпровського промислового кластеру, який є найпотужнішим в Україні на сьогодні.

На лівому березі країни споживання електроенергії є високим, зокрема через велику концентрацію підприємств, але всі атомні електростанції розташовані саме на правому березі.

Друге – зруйнувати периферійні об'єкти об'єднаної енергосистеми. Йдеться про умовну лінію, яка веде від Чернігівщини та Сумщини до Одещини та півдня загалом.

Умовно кажучи, це всі області, які розташовані вздовж лінії фронту з півночі на південь. Усі вони потенційно під ударом росіян,

– додає Геннадій Рябцев.

Зараз ворогові допомагає той факт, що в більшості з цих регіонів Україна має лише одну або декілька великих електростанцій, або одну чи декілька потужних ліній електропередач, пошкодження яких і призводить до суттєвих проблем з енергопостачанням.

Нагадуємо, що спочатку Чернігів був під ударом, а саме їхня ТЕЦ. Далі це був Харків – 2 великі станції. А зараз в Одесі – фактично одна велика станція та одна потужна лінія електропередач, яку було пошкоджено нещодавно. І це характерно для всіх регіонів, які розташовані вздовж лінії фронту,

– каже співрозмовник.

Натомість Володимир Омельченко зауважує, що росіяни першочергово намагалися розділити українську енергетичну систему на 2 частини – правобережжя та лівобережжя. Втім в кінцевому результаті це їм не вдалося.

Зараз вони хочуть відділити Південь України від об'єднаної енергетичної системи. Тобто вони спочатку планували швидко розділити лівобережжя та правобережжя країни, а на сьогодні намагаються відокремити Південь. Вважають, що це зробити легше,

– пояснює Омельченко.

Яка загальна ситуація в енергосистемі України?

Володимир Омельченко розповідає, що, попри складну ситуацію, на Заході країни наразі немає великих проблем зі світлом, порівняно з Києвом, лівобережжям та Півднем країни.

Тут треба розуміти, що це така конфігурація системи й так вона влаштована у нас. Тобто тут немає ніякої злої волі, що одні отримують більше світла, а інші – навпаки. Більшість генерацій у нас розташована на Заході, плюс імпорт, а на Сході, Півдні та в Центрі – більше промислових об'єктів. Тому коли ворог б'є по системі передачі, неможливо передати електричну енергію з Заходу країни на Схід чи на Південь,

– резюмує Володимир Омельченко.

Не секрет, що в Києві, на Сумщині та Чернігівщині, а також в східних та південних областях, ситуація є складною. Але сказати, що ворог досяг своєї мети – не можна.

Загалом експерт прогнозує, що осінньо-зимовий період в країні пройде в графіках відключень: до квітня фактично в регіонах, де ситуація залишається складною, триватимуть вимкнення. Йдеться про те, що буде 2 – 4 черги в середньому, тобто від 8 до 16 годин без світла.

Що нещодавно відбулося в Одесі та області?