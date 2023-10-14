Ми зробили практично все від нас залежне, щоб цього не було: Міненерго про можливі блекаути

В Україні готуються до можливих блекаутів, пов'язаних з атаками Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Міненерго розповіли, як готуються до можливих відключень світла.

В ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук пролила світло на це. Вона зазначила, що Міненерго готується до можливих блекаутів, а також відпрацьовує різні сценарії.

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Міненерго робить все, щоб уникнути блекаутів

За словами Гринчук, у відомстві відпрацьовують різні варіанти. Мовиться як про найоптимістичніші, так і найпесимістичніші. Водночас зазначає, що зробили практично все, що від них залежало.

Розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того, наскільки влучними будуть його атаки і наскільки сильними будуть ураження, буде залежати й те, будемо ми з блекаутами чи ні. Але ми маємо колосальний досвід, пройшовши минулу зиму,

– зазначила вона.

Вона зазначила, що Міненергетики готові по всіх напрямках, а також розуміють, як діяти. Водночас постараються зробити відключення максимально короткими, якщо вони через обстріли росіян будуть.

Напередодні Володимир Зеленський висловився про можливі майбутні атаки Росії по українській енергетиці. За його словами, удари можуть бути значно масштабнішими.

Удари по енергетиці будуть масштабнішими

На цьому глава держави наголосив під час звернення до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force. Він підкреслив на необхідності сконцентрувати увагу на гібридних терористичних загрозах від Росії напередодні зими.

Президент зазначив, що Кремль знову може вдатися до тактики терору, розпочатої минулого року. Тоді ворог бив по енергетичних об'єктах нашої держави. Втім, цьогоріч така тактика може бути більш масштабною.

Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву,

– наголосив Президент України.

Він підкреслив, що ключовим чинником у перемозі над російськими загарбниками є протиповітряна оборона. Вона має стати на захист українських населених пунктів, об'єктів енергетичної інфраструктури й експортних коридорів у Чорному морі.