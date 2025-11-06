  • Аварійні відключення світла запровадили у трьох районах Курщини – Рильському, Глушківському та Коренівському. 

Тоді без електроенергії залишилися понад 16 тисяч споживачів.

Відключення світла в Україні: останні новини

  • У четвер, 6 листопада, в Україні запроваджують обмеження споживання електроенергії. Усі області країни обмежуватимуть за графіками погодинних відключень (ГПВ). Причиною таких дій залишаються руйнівні наслідки масованих російських ракетних і дронових ударів по українських енергооб’єктах.

  • Для побутових споживачів відключення триватимуть упродовж дня – з 08:00 до 22:00, залежно від регіону, орієнтовно в обсязі від 0,5 до 2 черг. Також обмеження потужності запровадять і для промислових підприємств.

  • Тривалість та кількість відключень можуть змінюватися впродовж доби залежно від стану енергосистеми. Актуальні графіки варто перевіряти на сайтах або офіційних сторінках обленерго.