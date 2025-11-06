Москва продолжает бить по энергоструктуре Украины, из-за чего приходится ограничивать потребление электроэнергии. Однако в России возможны еще большие блэкауты благодаря успешным украинским атакам.

Какие блэкауты возможны в России?

Энергосистема в России, в отличие от украинской, имеет возможность временной балансировки, поскольку страна имеет много часовых поясов. Об этом в медиацентре Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает 24 Канал.

То есть в России в часы пик могут происходить перетоки электроэнергии от одного региона к другому, когда меняются часовые пояса.

Однако сейчас удары ВСУ выбивают структуру, которая поставляет электричество между часовыми поясами. Когда эти удары достигнут критического предела, в России начнутся масштабные блэкауты.

Прежде всего, по словам эксперта, пострадает Южный энергетический округ, который был исторически слабым. А потом к нему добавились оккупированные территории Украины, куда тоже нужно поставлять электричество. Поэтому проблем в округе хватает.

Когда мы отобьем реально высоковольтные подстанции, которые позволяют перекачивать электроэнергию из округа в округ, то в Южном округе будут отключения более интенсивные, чем в Украине,

– заверил Харченко.

Эксперт отметил, что ждать этого недолго. Ведь, по его подсчетам, ВСУ уже приблизили блэкаут в южной части России на 60%.

Возможен ли блэкаут в Москве?

Однако, по словам эксперта, такую же тактику нельзя применить к Москве.ведь российская столица имеет отдельную систему высоковольтного энергообеспечения. У нее есть внутренняя генерация. Однако Москва так же уязвима.

Поразить Москву не так просто, ведь она хорошо защищена. Но это мегаполис на 12 с половиной миллионов человек. Там огромное потребление и огромная уязвимость из-за этого,

– добавил Харченко.

Он подчеркнул, что. Украина хорошо знает энергосистему России, не хуже, чем она украинскую, поэтому знает, как ее поразить.

Где уже были блэкауты в России?

Заметим, что в России уже были отключения света после атак дронов. В понедельник, 3 ноября, повреждениям подверглась электроподстанция в Курской области, из-за чего ввели аварийные отключения, по словам губернатора региона Александра Хинштейна.

Известно, что в результате дронового удара пострадала электроподстанция в Рыльске.