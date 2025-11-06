  • Аварийные отключения света ввели в трех районах Курщины – Рыльском, Глушковском и Кореневском.

Тогда без электроэнергии остались более 16 тысяч потребителей.

Отключение света в Украине: последние новости

  • В четверг, 6 ноября, в Украине вводят ограничение потребления электроэнергии. Все области страны будут ограничивать по графикам почасовых отключений (ГПВ). Причиной таких действий остаются разрушительные последствия массированных российских ракетных и дроновых ударов по украинским энергообъектам.

  • Для бытовых потребителей отключения будут продолжаться в течение дня – с 08:00 до 22:00, в зависимости от региона, ориентировочно в объеме от 0,5 до 2 очередей. Также ограничения мощности введут и для промышленных предприятий.

  • Продолжительность и количество отключений могут меняться в течение суток в зависимости от состояния энергосистемы. Актуальные графики следует проверять на сайтах или официальных страницах облэнерго.