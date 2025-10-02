Скрізь відчувається енергетичний голод: чи загрожують Росії блекаути
- Російська енергетика потерпає від дефіциту потужностей.
- У 42 регіонах Росії вже введено обмеження на споживання енергії у пікові години, а в Бєлгороді виник блекаут через атаки дронів.
Станом на сьогодні енергетику Росії можна порівняти з пороховою бочкою. Дефіцит потужностей сягає 25 гігаватів.
Що відбувається з російською енергетикою?
Це не окремий збій, а системний провал, пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
І це ще не було системних ударів, які Росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики,
– уточнив Коваленко.
Згідно з його слів, Москва втрачає резерви через санкції й старіння обладнання. І це замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС.
Андрій Коваленко додав, що модернізація без західних комплектуючих неможлива. Тому навіть без українських ударів система тріщить по швах.
Тому в діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму немає нічого,
– написав керівник ЦПД.
Він пояснив, що російську енергетику відновлювати буде дуже складно після того, як запрацює симетрична відповідь. Коваленко нагадав, що "поки що це відчули у Бєлгороді". Зокрема наразі 42 регіони Росії вже вводять обмеження споживання у пікові години. У центрі країни, у Сибіри та на Далекому Сході – скрізь відчувається енергетичний голод. І це без вибитих потужностей.
Зауважте! Андрій Коваленко зазначив, що втрата НПЗ для росіян ще здаватиметься легкою прогулянкою.
Він повідомив, що "Росатом" під кураторством Кірієнка будує атомні блоки в Ефіопії та Буркіна-Фасо. Тобто гроші йдуть у проєкт, які завідомо не окупляться, тоді як російські міста підводять до блекаутів.
Керівник ЦПД відзначив, що санкції вже завдали удару:
- резервів немає;
- інфраструктура деградує;
- плану виходу нема.
А Путін бʼє по Україні і гарантує своєму населенню холодну і темну зиму, оскільки терпіти ніхто не буде,
– наголосив Коваленко.
Важливо! Згідно з його слів, план вберегти Москву – зараз основний в Путіна. І заради цього він готовий пожертвувати всіма регіонами.
Що відомо про ситуацію у Бєлгороді?
Ввечері 28 вересня в Бєлгороді, внаслідок атаки дронів, виникло ураження в районі підстанції ТЕЦ. Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
Белгород. Ураження в районі підстанції та ТЕЦ,
– написав Андрющенко.
Зверніть увагу! Він додав, що зникло світло, а за ним зникла вода, що є ознакою блекауту.
Як ситуацію коментує Зеленський?
Український президент Володимир Зеленський заявив, що Росії слід готуватися до блекауту у Москві. Це стало відповіддю на погрози Кремля залишити Київ без енергетики.
Зеленський додав, що комплекс Patriot вже працює в Україні. Крім того, упродовж цієї осені передадуть ще дві відповідні системи.