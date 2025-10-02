Везде ощущается энергетический голод: грозят ли России блэкауты
- Российская энергетика страдает от дефицита мощностей.
- В 42 регионах России уже введены ограничения на потребление энергии в пиковые часы, а в Белгороде возник блэкаут из-за атак дронов.
По состоянию на сегодня энергетику России можно сравнить с пороховой бочкой. Дефицит мощностей достигает 25 гигаватт.
Что происходит с российской энергетикой?
Это не отдельный сбой, а системный провал, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
И это еще не было системных ударов, которые Россия сама приближает своими действиями против нашей энергетики,
– уточнил Коваленко.
Согласно его словам, Москва теряет резервы из-за санкций и старения оборудования. И это вместо инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС.
Андрей Коваленко добавил, что модернизация без западных комплектующих невозможна. Поэтому даже без украинских ударов система трещит по швам.
Поэтому в действиях Путина по ударам по нашей энергетике, которую помогает восстанавливать Запад, кроме откровенного идиотизма нет ничего,
– написал руководитель ЦПД.
Он пояснил, что российскую энергетику восстанавливать будет очень сложно после того, как заработает симметричный ответ. Коваленко напомнил, что "пока что это почувствовали в Белгороде". В частности сейчас 42 региона России уже вводят ограничения потребления в пиковые часы. В центре страны, в Сибири и на Дальнем Востоке – везде ощущается энергетический голод. И это без выбитых мощностей.
Заметьте! Андрей Коваленко отметил, что потеря НПЗ для россиян еще будет казаться легкой прогулкой.
Он сообщил, что "Росатом" под кураторством Кириенко строит атомные блоки в Эфиопии и Буркина-Фасо. То есть деньги идут в проект, которые заведомо не окупятся, тогда как российские города подводят к блэкаутам.
Руководитель ЦПД отметил, что санкции уже нанесли удар:
- резервов нет;
- инфраструктура деградирует;
- плана выхода нет.
А Путин бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет,
– подчеркнул Коваленко.
Важно! Согласно его словам, план уберечь Москву – сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами.
Что известно о ситуации в Белгороде?
Вечером 28 сентября в Белгороде, в результате атаки дронов, возникло поражение в районе подстанции ТЭЦ. Об этом сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
Белгород. Поражение в районе подстанции и ТЭЦ,
– написал Андрющенко.
Обратите внимание! Он добавил, что исчез свет, а за ним исчезла вода, что является признаком блэкаута.
Как ситуацию комментирует Зеленский?
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что России следует готовиться к блэкауту в Москве. Это стало ответом на угрозы Кремля оставить Киев без энергетики.
Зеленский добавил, что комплекс Patriot уже работает в Украине. Кроме того, в течение этой осени передадут еще две соответствующие системы.