По состоянию на сегодня энергетику России можно сравнить с пороховой бочкой. Дефицит мощностей достигает 25 гигаватт.

Что происходит с российской энергетикой?

Это не отдельный сбой, а системный провал, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Читайте также "Зима уже близко": чем для Кремля обернется обесточивание Белгородской области

И это еще не было системных ударов, которые Россия сама приближает своими действиями против нашей энергетики,

– уточнил Коваленко.

Согласно его словам, Москва теряет резервы из-за санкций и старения оборудования. И это вместо инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС.

Андрей Коваленко добавил, что модернизация без западных комплектующих невозможна. Поэтому даже без украинских ударов система трещит по швам.

Поэтому в действиях Путина по ударам по нашей энергетике, которую помогает восстанавливать Запад, кроме откровенного идиотизма нет ничего,

– написал руководитель ЦПД.

Он пояснил, что российскую энергетику восстанавливать будет очень сложно после того, как заработает симметричный ответ. Коваленко напомнил, что "пока что это почувствовали в Белгороде". В частности сейчас 42 региона России уже вводят ограничения потребления в пиковые часы. В центре страны, в Сибири и на Дальнем Востоке – везде ощущается энергетический голод. И это без выбитых мощностей.

Заметьте! Андрей Коваленко отметил, что потеря НПЗ для россиян еще будет казаться легкой прогулкой.

Он сообщил, что "Росатом" под кураторством Кириенко строит атомные блоки в Эфиопии и Буркина-Фасо. То есть деньги идут в проект, которые заведомо не окупятся, тогда как российские города подводят к блэкаутам.

Руководитель ЦПД отметил, что санкции уже нанесли удар:

резервов нет; инфраструктура деградирует; плана выхода нет.

А Путин бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет,

– подчеркнул Коваленко.

Важно! Согласно его словам, план уберечь Москву – сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами.

Что известно о ситуации в Белгороде?

Вечером 28 сентября в Белгороде, в результате атаки дронов, возникло поражение в районе подстанции ТЭЦ. Об этом сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Белгород. Поражение в районе подстанции и ТЭЦ,

– написал Андрющенко.

Обратите внимание! Он добавил, что исчез свет, а за ним исчезла вода, что является признаком блэкаута.

Как ситуацию комментирует Зеленский?