Що відбувається з російською енергетикою?

Це не окремий збій, а системний провал, пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

І це ще не було системних ударів, які Росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики,

– уточнив Коваленко.

Згідно з його слів, Москва втрачає резерви через санкції й старіння обладнання. І це замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС.

Андрій Коваленко додав, що модернізація без західних комплектуючих неможлива. Тому навіть без українських ударів система тріщить по швах.

Тому в діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму немає нічого,

– написав керівник ЦПД.

Він пояснив, що російську енергетику відновлювати буде дуже складно після того, як запрацює симетрична відповідь. Коваленко нагадав, що "поки що це відчули у Бєлгороді". Зокрема наразі 42 регіони Росії вже вводять обмеження споживання у пікові години. У центрі країни, у Сибіри та на Далекому Сході – скрізь відчувається енергетичний голод. І це без вибитих потужностей.

Зауважте! Андрій Коваленко зазначив, що втрата НПЗ для росіян ще здаватиметься легкою прогулянкою.

Він повідомив, що "Росатом" під кураторством Кірієнка будує атомні блоки в Ефіопії та Буркіна-Фасо. Тобто гроші йдуть у проєкт, які завідомо не окупляться, тоді як російські міста підводять до блекаутів.

Керівник ЦПД відзначив, що санкції вже завдали удару:

резервів немає; інфраструктура деградує; плану виходу нема.

А Путін бʼє по Україні і гарантує своєму населенню холодну і темну зиму, оскільки терпіти ніхто не буде,

– наголосив Коваленко.

Важливо! Згідно з його слів, план вберегти Москву – зараз основний в Путіна. І заради цього він готовий пожертвувати всіма регіонами.

Що відомо про ситуацію у Бєлгороді?

Ввечері 28 вересня в Бєлгороді, внаслідок атаки дронів, виникло ураження в районі підстанції ТЕЦ. Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Белгород. Ураження в районі підстанції та ТЕЦ,

– написав Андрющенко.

Зверніть увагу! Він додав, що зникло світло, а за ним зникла вода, що є ознакою блекауту.

