Торгівля в Червоному морі під загрозою до наступного року, – FT

Через напади хуситів Червоне море фактично заблоковане для судноплавства. Через це страждає світова торгівля. Найгірше те, що перебої щодо перевезення можуть тривати до наступного року.

Ситуація з торгівлею неоптимістична

Як повідомив генеральний директор данської компанії AP Møller-Maersk, яка є другою за величиною контейнерною групою у світі, перебої у світовій торгівлі триватимуть надалі. Все через неможливість судноплавства у Червоному морі та через Суецький канал.

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Вінсент Клерк додає, що напруженість у регіоні не спадає. Навіть після того, як хусити змусили судноплавні компанії уникати Червоне море та направляти судна в обхід мису Доброї Надії. Це, до речі, збільшило час й вартість транспортування товарів.

Ми бачимо, що ситуація в Червоному морі не буде короткочасною, а триватиме щонайменше до другої половини року… Ми не дуже оптимістично налаштовані щодо того, що зможемо пройти через Суец найближчим часом,

– наголосив він в інтерв'ю.

В компанії AP Møller-Maersk заявили, що обсяги перевезень у першому кварталі 2024 року вже були вищими, ніж очікувалося. Відтак, у поєднанні з тривалими перебоями, це змусило переглянути фінансові прогнози на поточний рік.

Чому світова економіка страждає

Операційні збитки компанії можуть становити від нуля до 2 мільярдів доларів. Хоч раніше очікувалося, що збитки становитимуть 5 мільярдів доларів.

Нагадуємо, що після нападу ХАМАС на Ізраїль, з листопада минулого року єменські хусити атакують вантажні та цивільні судна у Червоному морі. Це призводить до проблем у світовій торгівлі.

Альтернативний шлях для суден у такій ситуації – обхід мису Доброї Надії. Однак це збільшує час доставки в середньому на 10 або більше днів.

Цікаво, що у 2021 році тижневе блокування Суецького каналу танкером Ever Given коштувало світовій економіці майже 50 мільярдів доларів.

Десь від 10 до 15% світової торгівлі проходить саме через Червоне море. Йдеться про нафту, зерно, різні промислові товари тощо.