Ситуация с торговлей неоптимистична

Как сообщил генеральный директор датской компании AP Møller-Maersk, которая является второй по величине контейнерной группой в мире, перебои в мировой торговле будут продолжаться в дальнейшем. Все из-за невозможности судоходства в Красном море и через Суэцкий канал.

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Винсент Клерк добавляет, что напряженность в регионе не спадает. Даже после того, как хуситы заставили судоходные компании избегать Красное море и направлять суда в обход мыса Доброй Надежды. Это, кстати, увеличило время и стоимость транспортировки товаров.

Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а продлится как минимум до второй половины года... Мы не очень оптимистично настроены относительно того, что сможем пройти через Суэц в ближайшее время,

– подчеркнул он в интервью.

В компании AP Møller-Maersk заявили, что объемы перевозок в первом квартале 2024 года уже были выше, чем ожидалось. Поэтому, в сочетании с длительными перебоями, это заставило пересмотреть финансовые прогнозы на текущий год.

Обратите внимание! Операционные убытки компании могут составлять от нуля до 2 миллиардов долларов. Хотя ранее ожидалось, что убытки будут составлять 5 миллиардов долларов.

Почему мировая экономика страдает

Напоминаем, что после нападения ХАМАС на Израиль, с ноября прошлого года йеменские хуситы атакуют грузовые и гражданские суда в Красном море. Это приводит к проблемам в мировой торговле.

Важно! Где-то от 10 до 15% мировой торговли проходит именно через Красное море. Речь идет о нефти, зерне, различных промышленных товарах и тому подобное.