Суэцкий канал под опасностью

В британском издании заявляют, что из-за нападений йеменских хуситов в знак поддержки палестинцев, грузовые перевозки через Суэцкий канал упали почти на половину – за два месяца на 45%.

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На конференции ООН по торговле и развитию сообщили, что из-за такой опасности для судоходных компаний мировая торговля может столкнуться с рисками: более высокая инфляция, неопределенность продовольственной безопасности, увеличение выбросов парниковых газов.

Обратите внимание! По данным UNCTAD, через канал прошло на 39% меньше судов, чем в начале декабря 2023 года.

Какие мировые проблемы могут возникнуть из-за кризиса

По словам Яна Хоффманна, руководителя отдела торговой логистики UNCTAD, на сегодняшний день в мире уже нарушено 3 глобальных торговых маршрута. Речь идет о нынешней проблеме с Суэцким каналом, а также потоках зерна и растительных масел после вторжения России в Украину и Панамский канал.

Важно! Из-за низкого уровня воды из-за засухи привел к сокращению судоходства на Панамском канале в прошлом месяце на 36% за год и на 62% за два года.

Мы очень озабочены. Мы наблюдаем задержки, более высокие расходы, более высокие выбросы парниковых газов,

– сообщает Хоффманн.

Насколько важен Суэцкий канал Суэцкий канал обрабатывает 12-15% мировой торговли и 25-30% всех контейнерных перевозок, которые снизились в январе на 82%. Относительно СПГ (сжиженный природный газ) снижение было еще больше.