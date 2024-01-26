Суецький канал під небезпекою

У британському виданні заявляють, що через напади єменських хуситів в знак підтримки палестинців, вантажні перевезення через Суецький канал впали майже на половину – за два місяці на 45%.

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На конференції ООН з торгівлі та розвитку повідомили, що через таку небезпеку для судноплавних компаній світова торгівля може зіштовхнутися з ризиками: вища інфляція, невизначеність продовольчої безпеки, збільшення викидів парникових газів.

Зверніть увагу! За даними UNCTAD, через канал пройшло на 39% менше суден, ніж на початку грудня 2023 року.

Які світові проблеми можуть виникнути через кризу

За словами Яна Хоффманна, керівника відділу торгової логістики UNCTAD, на сьогодні у світі вже порушено 3 глобальних торгових маршрути. Йдеться про теперішню проблему з Суецьким каналом, а також потоки зерна та олій після вторгнення Росії в Україну й Панамський канал.

Важливо! Через низький рівень води через посуху призвів до скорочення судноплавства на Панамському каналі минулого місяця на 36% за рік та на 62% за два роки.

Ми дуже стурбовані. Ми спостерігаємо затримки, вищі витрати, вищі викиди парникових газів,

– повідомляє Хоффманн.

На скільки важливий Суецький канал Суецький канал обробляє 12 – 15% світової торгівлі та 25 – 30% усіх контейнерних перевезень, які знизилися у січні аж на 82%. Щодо ЗПГ (зріджений природний газ) зниження було ще більшим.