Поляки продовжують блокувати кордон: чи наважиться Україна ввести обмеження на імпорт з Польщі

Хвиля масових протестів польських фермерів знову прокотилася кордоном з Україною. Мітингувальники блокують усі 6 пунктів пропуску, що спричиняє ускладнений рух для українських вантажівок. Українська сторона попередила, що у відповідь на такі дії може ввести обмеження на польський імпорт.

Чи буде відповідь на блокування кордону

Економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом пояснив, що, по-перше, крім загальних розмов щодо обмежувальних заходів на польські товари, поки що жодних дій з боку української влади не зроблено.

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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив , що у відповідь на блокаду польськими фермерами Україна може запровадити обмежувальні заходи на імпорт польської агропродукції. Він додав, що Україна за конструктив у цій ситуації. Втім, буде готова й реагувати.

Які кроки можуть бути впроваджені:

обмеження або заборона на ввезення до України польських молочних продуктів,

це торкнеться й фруктів.

Олег Пендзин Експерт Економічного дискусійного клубу По-друге, планується зустріч, погоджена з Дудою та Зеленським, з приводу ситуації на кордоні. Тобто зараз ніхто нічого вводити не буде, адже спочатку будуть говорити.

А третій момент, додає економіст, це те, що поляки на сьогодні, попри все, достатньо великі українські партнери.

Україні невигідно погіршувати відносини з Європою

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук у коментарі 24 Каналу розповів, що польські фермери порушують закон, враховуючи те, що вони перекривають міжнародну магістраль, по якій проходить транзит.

Втім, впровадження обмежувальних заходів з боку України може згодом вплинути на взаємини з Європи.

Зараз Єврокомісія проводить досить ліберальну політику і говорить про те, що буде продовжено експорт без мит і без квот для України.

Водночас економіка Польщі сильно не постраждає від можливих обмежень на аграрний імпорт. Саме тому для українців йти на такі зворотні дії – це ставити себе не у дуже зручне становище.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської агарної ради По факту, ми ставимо для себе задачу залишитися в Європі, залишитися працювати з Європою. А коли ми будемо йти на порушення норм, то фактично порушимо ту добру-гарну для себе історію. Це як з банками: береш кредит, віддаєш його і, відповідно, маєш гарні стосунки. Відтак ти далі можеш брати кредит.

Марчук нагадує, що на сьогодні президентом Зеленським запропоновано зустріч з польським керівництвом. І під час цієї зустрічі все мають обговорити. Йдеться про створення дорожньої карти, майбутньої співпраці тощо.

Цікаво, що зараз серед наративів протестувальників вже менше йдеться про нібито проблему щодо українського зерна, яке залишається в Польщі.

За словами Дениса Марчука, зараз поляки починають розповідати, що "українська продукція неякісна", а це не відповідає дійсності.

Все, що їде з України у Європу проходить фітосанітарний й ветеринарний контроль. І якби воно не відповідало якості, то б не їздило туди роками.

Ми пропонували ще в березні 2023 року, що нумо ліцензуймо умовно ці види продукції, про які ви говорите, та на які існувала заборона імпорту ще тоді Європейською комісією. Ми готові робити це так, як зробили з Румунією та Болгарією. І в принципі питання було зняте й акцій ніяких не відбувалось,

– пояснює заступник ВАР.

Торгові стосунки України з Польщею

Пендзин наголошує, що за даними статистики та Держмитслужби, щорічний товарообіг між Польщею й Україною становить десь 10 мільярдів доларів, з яких Україна купляє у поляків на 6 мільярдів доларів, а продає їм – на 4 мільярди доларів.

Левова частка того, що ми продаємо полякам, це аграрна продукція. А левова частка того, що продають поляки нам – паливно-мастильні матеріали. Тобто те, що ми їздимо на автівках, те, що ми з вами використовуємо сьогодні на заправках, – з Польщі,

– пояснює економіст.

Ситуація щодо обмежень на аграрну продукцію така – на сьогодні українці продають в Польщу більше, аніж поляки продають Україні.

Поляки продають продукції Україні на 700 – 800 тисяч доларів,

А українці полякам – на 1,2 – 1,3 мільйона доларів.

Саме тому експерт наголошує на тому, що зараз потрібно максимально бути обережними щодо ситуації, яка склалася на кордоні з Польщею.

Чи очікувати дефіциту продуктів

Водночас голова УКАБ Олег Хоменко, передає 24 Канал, розповідає, що з Польщі в Україну в січні 2024 року було експортовано продукцію на загальну суму 20,6 мільйона доларів.

Олег Хоменко Генеральний директор УКАБ Топ-10 позицій виглядають наступним чином: кава, м’ясо птиці, консервовані овочі, шоколад, корм для тварин, спирт етиловий, морожені овочі, сири, борошно та чай.

Експерт запевняє, що Україна повністю забезпечує себе продуктами. І тому суттєвих цінових змін чи дефіциту не очікується.

Все ж терміни постачання деяких товарів широкого вжитку можуть збільшитися, але компанії швидко зорієнтуються у прокладанні альтернативних маршрутів, додає Хоменко.

Щодо ситуації з молочною продукцією, то генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк каже, що за декілька років до повномасштабного вторгнення, наприклад, імпорт масла зростав лише в окремі періоди.

Крім того, Україна раніше сама була великим експортером масла,

Однак після 24 лютого 2024 року позиція масла в зовнішній торгівлі вітчизняною молочкою посилилися.

Причиною стало те, що українці вимушено виїжджали з країни, а внутрішнє споживання свіжих молочних продуктів (тобто молоко питне, кефір, сметана, йогурт) скорочувалося.

Хронологія подій

У лютому польські фермери знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

Станом на 11 лютого польські протестувальники навіть пошкодили кілька фур та висипали зерно посеред дороги біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а через 9 днів, 20 лютого, така ситуація трапилася вже біля пункту пропуску "Медика – Шегині", де польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно з вантажного вагона.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував такі інциденти. Він заявив, що йому дуже шкода, що так сталося.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні напередодні, а саме 21 лютого, запропонував розв'язати зернову блокаду на кордоні, зустрівшись із польським керівництвом.

На прохання про зустріч відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що це відбудеться у Варшаві наприкінці березня, адже про це було домовлено ще у січні.

Загальні обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами в січні 2024 року склали 36,9 мільйона доларів. Вони знизилися на 13,2% проти рівня грудня 2023 року.