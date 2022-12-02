Велика сума або нетипова операція: за що можуть заблокувати карту в банку

На сайті "Мінфіну" українці почали скаржитись на блокування карток банками. Що може стати причиною блокування, читайте у тексті.

Які операції є "небезпечними" для карток

Причинами блокування можуть стати занадто велика сума поповнення або нетипова операція.

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клієнт хоче приносити додаткові документи;

занадто багато платіжних карток (без вказівки кількості);

не вдалося зв'язатися за вказаним номером телефону та адресою;

клієнт, що без "видимих причин" нервується, "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;

клієнт, який вимагає обслуговування в одного конкретного співробітника.

За даними НБУ, крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна переказати анонімно, не використовуючи свій рахунок), клієнта потрібно перевіряти, якщо:

обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;

постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;

клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе.

Цікаво Українців готують до тривалого блекауту: як працюватимуть банки, магазини, пошта та зв'язок

Як працюватимуть банки у разі блекаута

Нагадуємо, що створено перелік з 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах у 22 регіонах України, які будуть надавати послуги навіть за умови тривалого відключення електрики.

За словами економіста та члена ради НБУ Василь Фурман, вже близько тисячі відділень готуються до повного відключення світла. Першою чергою, мова йде про системно важливі банки, яких в Україні є 14. Багато інших банків, малих та середніх, також закуповують дизель-генератори і планують працювати в режимі блекаута.

Працюватимуть і колцентри НБУ та системно важливих банків, і якщо громадянин чи бізнес хоче отримати ту чи іншу послугу, він може попередньо зателефонувати.