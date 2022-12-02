Большая сумма или нетипичная операция: за что могут заблокировать карту в банке
На сайте "Минфина" украинцы начали жаловаться на блокировку карт банками. Что может послужить причиной блокировки, читайте в тексте.
Какие операции "опасны" для карточек
Причинами блокировки может стать слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.
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- клиент не желает приносить дополнительные документы;
- слишком много платежных карт (без указания количества);
- не удалось связаться с указанным номером телефона и адресом;
- клиент, без "видимых причин" нервничающий, "чрезмерно" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- клиент, требующий обслуживания у одного конкретного сотрудника.
По данным НБУ, кроме нормы о "пяти тысячах" (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), клиента нужно проверять, если:
- объем наличных сделок по счетам не соответствует типовому объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличными деньгами на крупные, округлые суммы;
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на большие.
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Как работать банки в случае блекаута
Напоминаем, что создан перечень из 760 дежурных отделений в Киеве и в 275 населенных пунктах в 22 регионах Украины, которые будут предоставлять услуги даже при длительном отключении электричества.
По словам экономиста и члена совета НБУ Василия Фурмана, уже около тысячи отделений готовятся к полному отключению света. В первую очередь речь идет о системно важных банках, которых в Украине 14. Многие другие банки, малые и средние, также закупают дизель-генераторы и планируют работать в режиме блекаута.
Будут работать и колцентры НБУ и системно важных банков, и если гражданин или бизнес хочет получить ту или иную услугу, он может предварительно позвонить по телефону.