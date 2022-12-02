Какие операции "опасны" для карточек

Причинами блокировки может стать слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Читайте также Купить или продать: что делать с долларом в канун блекаута

клиент желает приносить дополнительные документы;

слишком много платежных карт (без указания количества);

не удалось связаться с указанным номером телефона и адресом;

клиент, без "видимых причин" нервничающий, "чрезмерно" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиент, требующий обслуживания у одного конкретного сотрудника.

По данным НБУ, кроме нормы о "пяти тысячах" (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), клиента нужно проверять, если:

объем наличных сделок по счетам не соответствует типовому объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличными деньгами на крупные, округлые суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на большие.

Важно НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их усилить или адаптировать под себя.

Интересно Украинцев готовят к длительному блекауту: как будут работать банки, магазины, почта и связь

Как работать банки в случае блекаута

Напоминаем, что создан перечень из 760 дежурных отделений в Киеве и в 275 населенных пунктах в 22 регионах Украины, которые будут предоставлять услуги даже при длительном отключении электричества.

По словам экономиста и члена совета НБУ Василия Фурмана, уже около тысячи отделений готовятся к полному отключению света. В первую очередь речь идет о системно важных банках, которых в Украине 14. Многие другие банки, малые и средние, также закупают дизель-генераторы и планируют работать в режиме блекаута.

Будут работать и колцентры НБУ и системно важных банков, и если гражданин или бизнес хочет получить ту или иную услугу, он может предварительно позвонить по телефону.