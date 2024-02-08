Це фейк: "Ощадбанк" відреагував на чутки про блокування карток ухилянтів

Днями у мережі почали поширювати інформацію, нібито "Ощадбанк" блокує картки громадян, що ухиляються від мобілізації. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.

Варто наголосити, що зазвичай такі повідомлення перш за все поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи. Банки не блокують картки на вимогу ТЦК.

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Блокування карток – фейк

У мережі останнім часом почали поширювати інформацію, що нібито "Ощадбанк" заблокував картку українця через неявку до ТЦК. У підтвердження цьому користувач прикріпив скрін повідомлення.

Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому перебуваєте на обліку.

– зазначається у повідомленні.

Скрін нібито повідомлення від "Ощадбанку" / соцмережі

Журналісти звернулися до "Ощадбанку" за коментарем, чи справді такі повідомлення надсилає структура. Представник пресслужби Леонід Зябрев відповів, що ця інформація є фейком – "Ощадбанк" не розсилає подібні оголошення.

Подібні фейки виникають вже не вперше