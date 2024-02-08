Це фейк: "Ощадбанк" відреагував на чутки про блокування карток ухилянтів
Джерело:StopFake
Днями у мережі почали поширювати інформацію, нібито "Ощадбанк" блокує картки громадян, що ухиляються від мобілізації. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.
Варто наголосити, що зазвичай такі повідомлення перш за все поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи. Банки не блокують картки на вимогу ТЦК.
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Блокування карток – фейк
У мережі останнім часом почали поширювати інформацію, що нібито "Ощадбанк" заблокував картку українця через неявку до ТЦК. У підтвердження цьому користувач прикріпив скрін повідомлення.
Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому перебуваєте на обліку.
– зазначається у повідомленні.
Скрін нібито повідомлення від "Ощадбанку" / соцмережі
Журналісти звернулися до "Ощадбанку" за коментарем, чи справді такі повідомлення надсилає структура. Представник пресслужби Леонід Зябрев відповів, що ця інформація є фейком – "Ощадбанк" не розсилає подібні оголошення.
Подібні фейки виникають вже не вперше
- Повідомлення про блокування карток через неявку ТЦК регулярно з'являються у мережі ще принаймні з 2023 року. У грудні того року Центр стратегічних комунікацій повідомив, що це відверта брехня. Там наголосили, що картку військовозобов'язаного не можуть заблокувати через неявку в ТЦК.
- У чинному законодавстві України немає положення, яке б надавало дозвіл на блокування рахунків призовників, які ухиляються від мобілізації. Виконавча служба може заблокувати рахунки лише, якщо військовозобов'язаний не сплатив адміністративний штраф.
- В НБУ наголошували, що законодавство щодо банківської таємниці не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК. Це можливо лише за рішенням суду.