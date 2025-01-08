Блокування рахунків за зняття коштів: як це прокоментував НБУ

У мережі з'явилася інформація про блокування рахунків українців через зняття коштів більш як 3 рази за місяць. Вказується, що рішення про затвердження цих обмежень нібито впровадив НБУ.

Як цю ситуацію прокоментував НБУ

Насправді регулятор не приймав рішення про введення обмежень на зняття коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! У фейкових повідомленнях вказується, що блокування відбувається через часте використання готівкових кредитів та зняття готівки більш як 3 рази на місяць (особливо, якщо суми великі).

Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк уточнює, що перевірка клієнтів і надалі відбуватиметься виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу. Регулятор продовжить використовувати ризико-орієнтований підхід.