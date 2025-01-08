Как эту ситуацию прокомментировал НБУ

На самом деле регулятор не принимал решение о введении ограничений на снятие средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! В фейковых сообщениях указывается, что блокировка происходит из-за частого использования наличных кредитов и снятия наличных более 3 раз в месяц (особенно, если суммы большие).

Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет,

– говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк уточняет, что проверка клиентов и в дальнейшем будет происходить исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга. Регулятор продолжит использовать риск-ориентированный подход.