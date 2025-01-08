Як цю ситуацію прокоментував НБУ

Насправді регулятор не приймав рішення про введення обмежень на зняття коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Фіцо обговорить з Єврокомісією припинення транзиту російського газу: у Reuters назвали дату

Зверніть увагу! У фейкових повідомленнях вказується, що блокування відбувається через часте використання готівкових кредитів та зняття готівки більш як 3 рази на місяць (особливо, якщо суми великі).

Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк уточнює, що перевірка клієнтів і надалі відбуватиметься виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу. Регулятор продовжить використовувати ризико-орієнтований підхід.