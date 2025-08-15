Українці заборгували рекордну суму за опалення й гарячу воду. За рік борг побутових споживачів зріс на 2,2 мільярди гривень.

Скільки українці заборгували за тепло й гарячу воду?

На початок літа борг побутових споживачів за тепло і гарячу воду сягнув 33,9 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на що на Energy Map.

Найбільше боргів припадає на Київ, Харківську й Дніпропетровську області – 60,6% усієї заборгованості за тепло і гарячу воду. Сукупно вони заборгували 20,5 мільярдів гривень.

Мапа заборгованості від Energy Map / скриншот dixigroup

Ще чотири області мають борг понад мільярд гривень:

Донецька – 2,6 мільярди гривень;

Запорізька – 1,7 мільярда гривень;

Одеська – 1,6 мільярда гривень;

Херсонська – 1,2 мільярда гривень.

17 інших областей сумарно боргують 6,2 мільярдів гривень (18,1% від загальної суми).

Найменший борг за комуналку – у Закарпатській області, лише 0,8 мільйона гривень. Це пояснюється майже повною відсутністю централізованого опалення і гарячого водопостачання в регіоні.

Як зростала заборгованість з 2015 року?

У червні 2015 року, борг за тепло і гарячу воду становив 5 мільярдів гривень. За десятиріччя він зріс на 578% до 33,9 мільярдів гривень.

Піки заборгованості припадають на зимовий період, коли триває опалювальний сезон.