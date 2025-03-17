Борги на енергоринку сягнули 100 мільярдів: чи вдасться їх погасити зараз
- Загальний борг на енергоринку перевищив 100 мільярдів гривень.
- Рябцев зазначає, що немає можливості погасити ці борги зараз, і рішення цієї проблеми потребує термінових дій від НКРЕКП та Кабміну.
Розмір загального боргу в енергетиці уже перевищив 100 мільярдів гривень. Йдеться не тільки про електроенергетику, а і газопостачання.
Чи є можливість зараз погасити ці борги
Як зауважує Рябцев, зараз можливості погасити ці борги немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на 5 Канал.
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Рябцев каже, що єдиним джерелом фінансових надходжень для багатьох енергетичних компаній є оплата за електроенергію та газ.
Якщо цих коштів немає, то і не буде чим гасити борги.
Рябцев зауважує, що розв'язанням цієї проблеми мають займатися НКРЕКП та Кабмін. При чому, у терміновому порядку.
Низку рішень вже було ухвалено, але настільки все це відбувається повільно і з такими порушеннями чинних нормативних документів, зокрема, регламенту ВРУ, регламенту Кабміну, що це відкриває достатньо широке поле для подальших оскаржень дуже важливих і дуже потрібних рішень, які чекає ринок, точніше навіть ринки,
– каже Рябцев.
Зверніть увагу! Рябцев також каже, що ухвалення цих рішень важливе для всіх споживачів.