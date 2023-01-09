Платити доведеться багато: борг України у 2023 році сягає понад 650 мільярдів

У 2023 році виплати за держборгом становитимуть майже 660 мільярдів гривень. Найбільше коштів потрібно буде заплатити у березні, травні – червні та листопаді.

Борги України

За даними Міністерства фінансів України, виплати за державним боргом України у 2023 році становитимуть 658,4 мільярда гривень. За нинішнім курсом – це 18 мільярдів доларів.

Читайте також Кабмін збільшив утричі компенсацію по догляду за дитиною

Натомість дані– всього 122,4 мільярда гривень, або 3,3 мільярда доларів. Відтак, 28,2 мільярда гривень припадає на обслуговування, а 94,2 мільярда гривень – на погашення.

Нагадуємо, що сукупний державний борг України за 11 місяців 2022 року зріс у доларовому еквіваленті на 9,7%, тоді як у гривневому еквіваленті через девальвацію він підскочив на 47,1%.

Скільки заплатить Україна цьогоріч

Якщо взяти до уваги минулорічні угоди про відстрочку виплат коштом погашення комерційного боргу, то цьогоріч Україні необхідно заплатити 14,9 мільярда гривень, в рахунок обслуговування – 3,1 мільярда, а за офіційними позиками – відповідно 4,2 мільярда й 2 мільярдів гривень.

що піки виплат за держборгом припадають на березень – це 72,8 мільярда гривень, травень і червень – 102,6 мільярда гривень і 89,9 мільярда гривень, листопад – 84,1 мільярда.

Якщо брати тільки зовнішній борг, то по ньому найбільше необхідно виплатити у вересні – 32,02 мільярда гривень, тоді як у грудні – 18,8 мільярда гривень, в березні – 14 мільярдів гривень, а в інші місяці – 10 мільярдів та менше.

У січні ж виплати за держборгом становитимуть 16 мільярдів гривень.

Що буде з держборгом у 2024 та 2025 роках

За оцінками, виплати за держборгом у 2024 році оцінюються в 649,9 мільярда гривень. Це 17,8 мільярда доларів.

Цікаво Шмигаль оцінив можливі збитки від війни у 2023 році

А от у 2025 році виплати становитимуть 508,2 мільярда гривень. З них за зовнішнім – 306,4 мільярда гривень.