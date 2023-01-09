Долги Украины

По данным Министерства финансов Украины, выплаты по государственному долгу Украины в 2023 году составят 658,4 миллиарда гривен. По нынешнему курсу – это 18 миллиардов долларов.

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Зато данные по внешнему долгу – всего 122,4 миллиарда гривен, или 3,3 миллиарда долларов. Следовательно, 28,2 миллиарда гривен приходится на обслуживание, а 94,2 миллиарда гривен – на погашение.

Напомним, что совокупный государственный долг Украины за 11 месяцев 2022 года вырос в долларовом эквиваленте на 9,7%, тогда как в гривневом эквиваленте из-за девальвации он подскочил на 47,1%.

Сколько заплатит Украина в этом году

Если учесть прошлогодние соглашения об отсрочке выплат за счет погашения коммерческого долга, то в этом году Украине необходимо заплатить 14,9 миллиарда гривен, в счет обслуживания – 3,1 миллиарда, а по официальным займам – соответственно 4,2 миллиарда и 2 миллиарда гривен.

Важно, что пики выплат по госдолгу приходятся на март – это 72,8 миллиарда гривен, май и июнь – 102,6 миллиарда гривен и 89,9 миллиарда гривен, ноябрь – 84,1 миллиарда.

Если брать только внешний долг, то по нему больше всего необходимо выплатить в сентябре – 32,02 миллиарда гривен, тогда как в декабре – 18,8 миллиарда гривен, в марте – 14 миллиардов гривен, а в остальные месяцы – 10 миллиардов и меньше.

В январе же выплаты по госдолгу составят 16 миллиардов гривен.

Что будет с госдолгом в 2024 и 2025 годах

По оценкам, выплаты по госдолгу в 2024 году оцениваются в 649,9 миллиарда гривен. Это 17,8 миллиарда долларов.

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А вот в 2025 году выплаты составят 508,2 миллиарда гривен. Из них по внешнему – 306,4 миллиарда гривен.