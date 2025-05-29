Несплата комуналки має наслідки: чи можуть українці втратити житло через борги

Нині деякі категорії українців можуть не сплачувати за комуналку. Проте накопичувати борги все ж не радять, адже після завершення воєнного стану підприємства знову зможуть стягувати гроші.

Скільки українці заборгували за комуналку

В умовах воєнного стану діють обмеження на стягнення заборгованостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Відповідно до постанови Кабміну, заборонено припиняти надання послуг, нараховувати пеню та штрафи, а також стягувати борги, якщо людина проживає в зоні бойових дій або на окупованій території, є ВПО або її житло пошкоджене через війну.

Після скасування воєнного стану підприємства ЖКГ знову зможуть стягувати заборгованість за стандартною процедурою. Спочатку боржнику надсилається попередження, після чого, якщо борг не сплачений протягом 30 днів, компанія має право звернутися до суду. У разі позитивного рішення суду – його примусове виконання здійснюється через державну або приватну виконавчу службу.

Частина судових проваджень уже триває: станом на 2024 рік на виконанні перебували понад 429 000 рішень щодо боргів на загальну суму 6,3 мільярда гривень.

Фактично стягнули близько 1,1 мільярда. Найпоширеніші способи стягнення – через зарплати, пенсії та інші доходи громадян.

Чи можна втратити житло через борги

Стягнення здійснюється, в першу чергу, з рахунків, готівки чи майна боржника. Якщо таких ресурсів немає, виконавець має право накласти стягнення на інше нерухоме майно, включно з житлом.

Проте є виняток: якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат (160 000 гривень станом на зараз), то стягнення на єдине житло боржника не допускається.

Основними причинами складнощів із примусовим виконанням рішень є низька платоспроможність населення, безробіття та відсутність у боржників майна, яке можна реалізувати. Водночас ніхто не може бути виселений з житла без відповідного рішення суду і лише за умов, чітко визначених законом.