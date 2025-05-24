Чи блокують рахунки боржників за комуналку

Через погіршення платіжної дисципліни споживачів комунальні підприємства зазнають значні збитки. У зв’язку з цим боржникам можуть заблокувати банківські рахунки, повідомив директор аналітично-дослідницького центру “Інститут міста” Олександр Сергієнко, передає 24 Канал.

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Нині закон дозволяє стягувати борги за спрощеною процедурою через судовий наказ. Для цього комунальне підприємство звертається до суду, який без участі сторін видає наказ, а далі виконавча служба арештовує рахунки боржника.

При цьому українцям нагадали, що несплата за комунальні послуги дозволяється лише у випадках, коли житло зруйноване або суттєво пошкоджене внаслідок бойових дій і непридатне для проживання.

Важливо! Олександр Сергієнко зазначив, що в Києві близько 15–20% споживачів не сплачують за комунальні послуги. На його переконання, це вимагає більш рішучого застосування примусових заходів.