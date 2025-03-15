Чи можуть забрати квартиру через борги за комуналку

Українці мають своєчасно вносити оплату за комуналку. Якщо споживач накопичує борги, до нього можуть застосовуватись штрафні санкції.

Як карають споживачів, що мають борги за комуналку

Якщо споживач має великі борги за комуналку, постачальник цих послуг має право звернутись до суду, повідомляє 24 Канал за посиланням на НКРЕКП.

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Нагадаємо! Мораторій на стягнення боргів за комуналку було впроваджено 5 березня 2022 року. Згодом його було скасовано для всієї території України. З 29 грудня 2023 року Кабмін утвердив, що цей мораторій діятиме лише для ТОТ та зони бойових дій.

Які санкції можуть застосовуватись до боржників:

нарахування пені та штрафів;

стягнення заборгованості за ЖКП через суд;

відключення послуг за якими є заборгованості.

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу,

– зазначає НКРЕКП.

Згідно з чинним законодавством, погашення боргу за комуналку у примусовому порядку може здійснюватись через:

блокування банківських рахунків та автоматичне стягнення цих коштів;

арешт рухомого чи нерухомого майна.

Зверніть увагу! Боржнику можуть запропонувати провести реструктуризацію боргу.