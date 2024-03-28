Чи можуть українців судити за несплату комуналки: відповідає юрист

Багатьох українців цікавить питання, чи може Регулятор звернутися до суду у разі несплати платежів за ЖКП. Річ у тім, що від 29 січня 2024 року в Україні діють нововведення.

Чи регулятор може звернутися у суд

Якщо особа не буде продовжувати сплачувати ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, а також у постачальників існує можливість припинити постачання комунальних послуг. Про це у розмові з 24 Каналом розповіла юрист Анастасія Цибулько.

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Припинити постачання комунальних послуг можуть за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

До того ж постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку. Однак лише в тому разі, якщо особа відмовляється сплачувати її добровільно або укласти договір реструктуризації.

Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості.

Якщо в особи немає можливості одразу сплатити заборгованість, вона може подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу. Погашення можна розтягнути на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки.

Коли борги можуть списати

Цибулько пояснює, що споживачі можуть подати заяву на списання боргів. Однак лише після того, як постачальник послуг звернеться до суду щодо стягнення заборгованості.

Якщо суд стане на сторону споживача, списати борги можуть громадянам, які:

мають заборгованість терміном понад 3 роки;

отримали борги попередніх власників житла;

мають борг не відповідно до площі житла;

визнані в судовому порядку банкрутом.

Хоча лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг,

– наголошує Цибулько.

Водночас як зазначає Цибулько, заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені діятиме лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Вона також діятиме, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджене внаслідок бойових дій і якщо він повідомить про це відповідного виконавця комунальної послуги.

Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.